ТАСС: арестован фигурант дела о поставках «Калашникову» брака

Основанием для обвинения Морохова в мошенничестве стали показания свидетелей, допрошенных в ходе проверки. Они указали на него «как на лицо, совершившее преступление». Глава «Интертехники», гендиректор «Ивановские ковши» был задержан и допрошен в качестве подозреваемого 13 ноября, в этот же день было возбуждено уголовное дело. Через несколько дней техническому директору подрядной организации при осуществлении ГОЗ концерном «Калашников» было официально предъявлено обвинение. Суд Иванова отказался избрать ему домашний арест или залог по просьбе защиты и арестовал обвиняемого на два месяца, удовлетворив ходатайство следствия и прокуратуры.