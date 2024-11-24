Олбани
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: арестован фигурант дела о поставках «Калашникову» брака

ТАСС, 24 ноября. Октябрьский районный суд в городе Иваново в рамках расследования уголовного дела о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа отправил в СИЗО технического директора подрядной организации «Интертехника» Алексея Морохова, обвиняемого в причинении концерну ущерба на более чем 32 млн рублей. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Избрать в отношении Морохова Алексея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу по 12 января 2025 года включительно», — говорится в документах.

Это судебное постановление об аресте уже обжаловано защитой фигуранта в апелляционной инстанции. Санкция вменяемой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Основанием для обвинения Морохова в мошенничестве стали показания свидетелей, допрошенных в ходе проверки. Они указали на него «как на лицо, совершившее преступление». Глава «Интертехники», гендиректор «Ивановские ковши» был задержан и допрошен в качестве подозреваемого 13 ноября, в этот же день было возбуждено уголовное дело. Через несколько дней техническому директору подрядной организации при осуществлении ГОЗ концерном «Калашников» было официально предъявлено обвинение. Суд Иванова отказался избрать ему домашний арест или залог по просьбе защиты и арестовал обвиняемого на два месяца, удовлетворив ходатайство следствия и прокуратуры.