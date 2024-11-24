Умер актер Владимир Самойлов

Самойлов — советский российский актер театра и кино, радиоведущий, диктор, артист озвучания и известный чтец аудиокниг. Вадима Самойлова не стало 20 ноября.
Вадим Иванович Самойлов родился в 1944 году. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Играл в Московском театре комедии при «Росконцерте».
С 1971-го работал диктором на Всесоюзном радио, озвучивал документальные и зарубежные художественные фильмы, видеоигры. На радиостанции «Маяк» вел цикл авторских программ «Завалинка», «Отдыхать, так с музыкой» и «России первая любовь». Снялся в детективных лентах «Хищники» и «Заложники “Дьявола”.
Награжден Золотой Пушкинской медалью в номинации «За просветительскую деятельность».
Информация о смерти артиста появилась в его профиле на агрегаторе «Кино-Театр. Ру».