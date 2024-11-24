Умер актер Владимир Самойлов

С 1971-го работал диктором на Всесоюзном радио, озвучивал документальные и зарубежные художественные фильмы, видеоигры. На радиостанции «Маяк» вел цикл авторских программ «Завалинка», «Отдыхать, так с музыкой» и «России первая любовь». Снялся в детективных лентах «Хищники» и «Заложники “Дьявола”.