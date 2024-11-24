Минчанка выбросила из окна посуду в пылу ссоры с мужем, повредив соседское авто

Сотрудники Ленинского РУВД столицы на месте установили и задержали 42-летнюю жительницу дома, которая стала фигурантом уголовного дела и рассказала, что произошло. Оказалось, что она с мужем по их месту жительства распивала спиртное. А результатом возникшей ссоры и стал выброс минчанкой из окна вещей и предметов посуды, которые и повредили чужое авто.