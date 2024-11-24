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Беременная петербурженка родила ребёнка в метро

Беременная петербурженка родила ребёнка прямо на станции «Горьковская» — и стала матерью в сегодняшний День матери. По информации пресс-службы метро, женщина почувствовала схватки в вагоне — решила выйти из поезда и обратилась за помощью.

Источник: AP 2024

На платформу вызвали скорую, но малыш не стал дожидаться прибытия врачей. Роженице помогли сотрудники станции.

Сейчас с мамой и новорожденным всё хорошо. Вместе с ним на свет появилась и история.