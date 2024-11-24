Сотрудники ГАИ задержали нетрезвую женщину за рулем легковушки в Минске

Инспекторы отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска вблизи дома № 9 по улице Олега Кошевого остановили автомобиль «БМВ», за рулем которого находилась 38-летняя автоледи. Физическое состояние водителя вызвало подозрение у правоохранителей. По результатам медицинского освидетельствования выявлено 0,52 промилле алкоголя в ее организме. Женщина задержана и доставлена в орган, ведущий административный процесс, автомобиль помещен на охраняемую стоянку.



Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: от 0,3 до 0,8 промилле — 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года, свыше 0,8 промилле — 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет. За совершение этого нарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность.