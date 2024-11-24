В Ростовской области двухэтажный дом сгорел из-за неисправного фена

— Не используйте неисправные электроприборы, не подключайте несколько аппаратов к одной розетке. Если вилка или сама розетка нагрелась, нужно сразу же отключить прибор, — рекомендуют в региональном МЧС. — Также необходимо установить в помещении пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.