В Ростовской области двухэтажный дом сгорел из-за неисправного фена

В Ростовской области обычный фен для сушки волос стал причиной пожара, в котором сгорел целый двухэтажный дом. Об этом случае сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС по донскому региону.
— Пожар произошел в двухэтажном частном доме в дачном товариществе «Судоремонтник» Неклиновского района, — уточнили в экстренном ведомстве. — Мужчина сушил волосы феном, когда устройство загорелось в его руках. Отбросив аппарат, мужчина убежал.
От неисправного фена загорелся дом. Заметив пламя, соседи вызвали пожарных. Прибыв на место, специалисты оценили масштаб проблемы. К тому моменту огонь охватил все здание площадью 80 квадратных метров. Огнем был уничтожен весь дом. С пламенем боролись 12 пожарных, задействовав три единицы спецтехники.
В экстренном ведомстве еще раз напомнили дончанам при возникновении пожара звонить по номерам 101 или 112.
— Не используйте неисправные электроприборы, не подключайте несколько аппаратов к одной розетке. Если вилка или сама розетка нагрелась, нужно сразу же отключить прибор, — рекомендуют в региональном МЧС. — Также необходимо установить в помещении пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.