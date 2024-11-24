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В Ростовской области двухэтажный дом сгорел из-за неисправного фена

Под Ростовом целый дом сгорел после того, как фен загорелся в руках хозяина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области обычный фен для сушки волос стал причиной пожара, в котором сгорел целый двухэтажный дом. Об этом случае сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС по донскому региону.

— Пожар произошел в двухэтажном частном доме в дачном товариществе «Судоремонтник» Неклиновского района, — уточнили в экстренном ведомстве. — Мужчина сушил волосы феном, когда устройство загорелось в его руках. Отбросив аппарат, мужчина убежал.

От неисправного фена загорелся дом. Заметив пламя, соседи вызвали пожарных. Прибыв на место, специалисты оценили масштаб проблемы. К тому моменту огонь охватил все здание площадью 80 квадратных метров. Огнем был уничтожен весь дом. С пламенем боролись 12 пожарных, задействовав три единицы спецтехники.

В экстренном ведомстве еще раз напомнили дончанам при возникновении пожара звонить по номерам 101 или 112.

— Не используйте неисправные электроприборы, не подключайте несколько аппаратов к одной розетке. Если вилка или сама розетка нагрелась, нужно сразу же отключить прибор, — рекомендуют в региональном МЧС. — Также необходимо установить в помещении пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.