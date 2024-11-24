Умер композитор Павел Карманов

Павел Карманов родился в городе Братске Иркутской области. Он окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени П. И. Чайковского и Московскую консерваторию. Карманов был автором произведений для камерных ансамблей, для голоса в сопровождении инструментального ансамбля, хоровых и симфонических сочинений, а также музыки для кино и телевидения.