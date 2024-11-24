Умер композитор Павел Карманов

«Ушел из жизни композитор Павел Карманов, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов. Союз композиторов России выражает соболезнования родным и друзьям Павла Карманова», — говорится в сообщении.
Павел Карманов родился в городе Братске Иркутской области. Он окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени П. И. Чайковского и Московскую консерваторию. Карманов был автором произведений для камерных ансамблей, для голоса в сопровождении инструментального ансамбля, хоровых и симфонических сочинений, а также музыки для кино и телевидения.