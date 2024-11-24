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Умер композитор Павел Карманов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Композитор Павел Карманов ушел из жизни в возрасте 54 лет, сообщается на официальном сайте Союза композиторов России.

Источник: © РИА Новости

«Ушел из жизни композитор Павел Карманов, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов. Союз композиторов России выражает соболезнования родным и друзьям Павла Карманова», — говорится в сообщении.

Павел Карманов родился в городе Братске Иркутской области. Он окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени П. И. Чайковского и Московскую консерваторию. Карманов был автором произведений для камерных ансамблей, для голоса в сопровождении инструментального ансамбля, хоровых и симфонических сочинений, а также музыки для кино и телевидения.

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