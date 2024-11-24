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Взрыв произошел в пассажирском автобусе в Петербурге

Одну из пассажирок госпитализировали в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В пассажирском автобусе в центре Петербурга произошел взрыв. Это случился вечером 24 ноября на маршруте № 26. Автобус ехал по Лиговскому проспекту как в салоне прозвучал хлопок в районе дверей. Одна из пассажирок получила травмы. Информацию SPB.KP.RU подтвердили в пресс-службе «Пассажиравтотранс».

— Обстоятельства инцидента уточняются. Пострадавшая госпитализирована, — уточнили там.

Предварительно, в салоне автобуса взорвалась пневмосистема дверей. Сейчас подробности ЧП уточняются. Всех пассажиров эвакуировали из автобуса.