Взрыв произошел в пассажирском автобусе в Петербурге

В пассажирском автобусе в центре Петербурга произошел взрыв. Это случился вечером 24 ноября на маршруте № 26. Автобус ехал по Лиговскому проспекту как в салоне прозвучал хлопок в районе дверей. Одна из пассажирок получила травмы. Информацию SPB.KP.RU подтвердили в пресс-службе «Пассажиравтотранс».