Стало известно о состоянии пострадавшего при стрельбе под Саратовом мужчины

«Состояние мужчины средней степени тяжести. Он доставлен в районную больницу города. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — приводит слова пресс-службы информационное агентство «Регион 64» в сообществе во «ВКонтакте».
О стрельбе в Марксе Саратовской области стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что инцидент произошел в районе улицы Победы. Между водителями двух автомобилей возник дорожный конфликт, в результате которого один из мужчин открыл стрельбу из машины. Один человек погиб, еще один пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство еще двух человек.
Позднее стало известно о задержании мужчины, который, предположительно, открыл стрельбу. По словам источника «Известий», задержанного Рубика А. 1983 года рождения доставили в отдел. Также, по словам собеседника, убитый мужчина 1992 года рождения успел написать на чужой машине номер автомобиля, из которого были произведены выстрелы. Уточняется, что раненый мужчина — 1976 года рождения.