Стало известно о состоянии пострадавшего при стрельбе под Саратовом мужчины

О стрельбе в Марксе Саратовской области стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что инцидент произошел в районе улицы Победы. Между водителями двух автомобилей возник дорожный конфликт, в результате которого один из мужчин открыл стрельбу из машины. Один человек погиб, еще один пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство еще двух человек.