Оппозиция в Тбилиси начала марш в сторону парламента

Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье марш по центру Тбилиси к парламенту и митинг перед зданием. При этом, как ожидается, митингующие не освободят площадку, а останутся у парламента до понедельника, когда планируется первое заседание депутатов в соответствии с результатами выборов. Как передавал корреспондент РИА Новости днем в воскресенье, у парламента шла подготовка площадки, предположительно, для проведения этого митинга.