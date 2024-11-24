Оппозиция в Тбилиси начала марш в сторону парламента

Толпа людей с транспарантами и грузинскими флагами движется по проезжей части. У некоторых участников видны флаги Украины, Евросоюза, НАТО. Ожидается, что к столичному протесту присоединится множество сторонников оппозиции из регионов страны.
Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье марш по центру Тбилиси к парламенту и митинг перед зданием. При этом, как ожидается, митингующие не освободят площадку, а останутся у парламента до понедельника, когда планируется первое заседание депутатов в соответствии с результатами выборов. Как передавал корреспондент РИА Новости днем в воскресенье, у парламента шла подготовка площадки, предположительно, для проведения этого митинга.
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.