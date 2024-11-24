Движение транспорта в аэропорт Норильска закрыли из-за метели

На севере края с вечера субботы объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра.
«По решению ГАИ с 22:40 (18:40 мск) 24.11.2024 на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель введено временное ограничение для всех видов автотранспорта, кроме технологического», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению норильского управления ГО и ЧС, порывы ветра в районах Талнах и Кайеркан составляют 20−26 м/ с.
По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Норильске ожидается снег, метель, видимость менее 1 км, ветер со скоростью 8−13 м/с и с порывами до 25 м/с и более.
Через аэропорт Норильска осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами других регионов России.