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Движение транспорта в аэропорт Норильска закрыли из-за метели

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Дорога из Норильска в аэропорт Алыкель на севере Красноярского края закрыта для движения транспорта из-за метели. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Источник: Агентство «Москва»

На севере края с вечера субботы объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра.

«По решению ГАИ с 22:40 (18:40 мск) 24.11.2024 на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель введено временное ограничение для всех видов автотранспорта, кроме технологического», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению норильского управления ГО и ЧС, порывы ветра в районах Талнах и Кайеркан составляют 20−26 м/ с.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Норильске ожидается снег, метель, видимость менее 1 км, ветер со скоростью 8−13 м/с и с порывами до 25 м/с и более.

Через аэропорт Норильска осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами других регионов России.