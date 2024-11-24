Польские фермеры приостановили на две недели блокирование границы с Украиной

Согласно данным радиостанции, фермеры и встретившийся с ними министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский достигли соглашения. Было решено, что аграрии направят свои требования в министерство.
«Чеслав Секерский заявил, что подготовит ответ к 10 декабря», — говорится в публикации.
В случае, если переговоры с правительством не увенчаются успехом, фермеры намерены провести массовые протесты вдоль всей восточной границы страны, уточнила радиостанция. Главные требования участников акции — остановить переговоры с государствами Меркосур о свободной торговле и отказаться от увеличения налогов для сельскохозяйственных производителей.
Ранее, 23 ноября, польские фермеры начали блокировку движения грузовиков через пропускной пункт «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. По данным таможенной службы, было заявлено об ограничении движения грузового транспорта на въезд в Украину — по 1 грузовику в час и на выезд из Украины — движение грузовиков весом более 3,5 т блокируется полностью.
Кризис в отношениях Польши и Украины происходит в том числе из-за наплыва на польские рынки украинской сельскохозяйственной продукции. Так, 22 октября представитель польской партии «Национальное движение» Томаш Буцек заявил, что Украина дестабилизирует сельскохозяйственный рынок Польши, добавив, что сложившаяся ситуация создала неравную конкуренцию для польских аграриев.
В августе председатель польской Федерации отраслевых объединений агропроизводителей Мариан Сикора сообщил, что польские власти опасаются, что выделенное на европейских фермеров финансирование в размере €400 млн могут перенаправить на помощь Украине.
Еще в мае Польша отменила переговоры с Украиной по вопросам сельского хозяйства. До этого сообщалось, что Верховная рада отправила в отставку министра аграрной политики Украины Николая Сольского из-за обвинений в коррупции.
В феврале еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что убытки европейского сельского хозяйства от упрощения правил торговли с Украиной за предыдущие два года составили €19 млрд. По его словам, до начала конфликта украинский экспорт в основном шел в Азию и Африку. Еврокомиссар призвал разработать меры, позволяющие перенаправить товары с Украины на традиционные рынки.
В 2022 году Евросоюз разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны объединения беспошлинно, что ударило по фермерам Венгрии, Польши, Словакии и некоторых других государств. Эти страны в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки зерна с Украины на свои внутренние рынки.