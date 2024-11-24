Ночью и утром самолёт выполнил рейс Сочи — Самарканд — Сочи. Пожар в двигателе начался сразу после посадки, которая проходила в сложных метеоусловиях. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
Сгоревшему в аэрпорту Антальи «суперджету» было семь лет — борт летал в авиакомпании «Азимут» с декабря 2017-го года. Перелёт из Сочи в Турцию был третьим для SSJ-100 за сегодняшний день.
Ночью и утром самолёт выполнил рейс Сочи — Самарканд — Сочи. Пожар в двигателе начался сразу после посадки, которая проходила в сложных метеоусловиях. Предварительно, погибших и пострадавших нет.