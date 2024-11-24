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Протестующие установили палатки возле грузинского парламента

Группа оппозиционеров устроила протест и прошла от Площади республики до здания грузинского парламента на проспекте Руставели 24 ноября. Кадры шествия есть в распоряжении «Известий».

Источник: Reuters

Как сообщила телекомпания «Мтавари Архи», участники демонстрации разбили палатки возле парламента и готовятся там ночевать. По данным СМИ, до этого между протестующими и полицией произошла словесная стычка из-за того, что не были пропущены демонстранты на автомобиле.

16 ноября глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили подписал итоговый протокол парламентских выборов. Согласно окончательным результатам, правящая партия «Грузинская мечта» победила с 53,93% голосов и получила в парламенте 89 мандатов из 150. В голосовании приняли участие 2,1 млн человек более чем из 3,5 млн граждан с правом голоса. Недействительными признали около 34,9 тыс. бюллетеней.

В тот же день президент Грузии не признала итоги выборов и призвала к новому голосованию. По ее словам, страна стоит на пути дестабилизации и двоевластия. Она призвала граждан государства продолжать протесты против итогов парламентских выборов.

Позднее, 19 ноября, в МВД страны сообщили, что в течение предыдущих двух дней в районе проспекта Чавчавадзе и Варазисхеви проходили демонстрации, в рамках которой была полностью занята проезжая часть и возведены искусственные сооружения. Уточняется, что специальный отряд департамента использовал водометы для разгона граждан. А для того, чтобы убрать баррикады из микроавтобусов, в ход были пущены эвакуаторы.