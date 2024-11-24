Протестующие установили палатки возле грузинского парламента

Позднее, 19 ноября, в МВД страны сообщили, что в течение предыдущих двух дней в районе проспекта Чавчавадзе и Варазисхеви проходили демонстрации, в рамках которой была полностью занята проезжая часть и возведены искусственные сооружения. Уточняется, что специальный отряд департамента использовал водометы для разгона граждан. А для того, чтобы убрать баррикады из микроавтобусов, в ход были пущены эвакуаторы.