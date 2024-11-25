В Турции уточнили число пассажиров в загоревшемся самолете из Сочи

В самолете, который загорелся при посадке, летел 91 человек: 87 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщил заместитель начальника гражданской администрации аэропорта Анталии Суат Сейитоглу. Минтранс Турции сообщает, что на борту были 95 человек: 89 пассажиров и шесть членов экипажа.
«Погибших и раненых нет. Мы направили прибывающие самолеты. в другие аэропорты, пока взлетно-посадочная полоса не вернется в нормальное состояние», — сказал Сейитоглу и добавил, что пожар возник в левом двигателе.
Он также рассказал, что никто их пассажиров не получил травм при эвакуации, «к счастью, ни с кем ничего не случилось».
Пассажиров доставили в здание аэропорта, передает Росавиация сообщение авиакомпании «Азимут». Перевозчик сообщил о подготовке резервного борта для отправки обратного рейса.
Пожар произошел вечером 25 ноября, самолет принадлежит компании «Азимут». Росавиация начала разбираться в произошедшем. Аэропорт Анталии прекратил принимать рейсы до 03:00, вылеты осуществляются с военной полосы.
Приземление проходило в сложных метеоусловиях, отмечает Ekonomim. Сейчас в Анталии продолжаются шторм и сильные дожди, главное управление метеорологии выдало предупреждение оранжевого цвета. Над аэропортом еще до инцидента кружили самолеты, некоторым поручили приземлиться в других аэропортах.