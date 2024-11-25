В Турции уточнили число пассажиров в загоревшемся самолете из Сочи

В самолете, который загорелся при посадке, летел 91 человек: 87 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщил заместитель начальника гражданской администрации аэропорта Анталии Суат Сейитоглу. Минтранс Турции сообщает, что на борту были 95 человек: 89 пассажиров и шесть членов экипажа.