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В Турции уточнили число пассажиров в загоревшемся самолете из Сочи

Аэропорт Анталии сообщает о 91 человеке на загоревшемся самолете, прилетевшем из Сочи, но Минтранс Турции заявляет о 95 людях: 89 пассажирах и шести членах экипажа. Никто не пострадал. Аэропорт не принимает рейсы до 03:00.

В самолете, который загорелся при посадке, летел 91 человек: 87 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщил заместитель начальника гражданской администрации аэропорта Анталии Суат Сейитоглу. Минтранс Турции сообщает, что на борту были 95 человек: 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

«Погибших и раненых нет. Мы направили прибывающие самолеты. в другие аэропорты, пока взлетно-посадочная полоса не вернется в нормальное состояние», — сказал Сейитоглу и добавил, что пожар возник в левом двигателе.

Он также рассказал, что никто их пассажиров не получил травм при эвакуации, «к счастью, ни с кем ничего не случилось».

Пассажиров доставили в здание аэропорта, передает Росавиация сообщение авиакомпании «Азимут». Перевозчик сообщил о подготовке резервного борта для отправки обратного рейса.

Пожар произошел вечером 25 ноября, самолет принадлежит компании «Азимут». Росавиация начала разбираться в произошедшем. Аэропорт Анталии прекратил принимать рейсы до 03:00, вылеты осуществляются с военной полосы.

Приземление проходило в сложных метеоусловиях, отмечает Ekonomim. Сейчас в Анталии продолжаются шторм и сильные дожди, главное управление метеорологии выдало предупреждение оранжевого цвета. Над аэропортом еще до инцидента кружили самолеты, некоторым поручили приземлиться в других аэропортах.

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