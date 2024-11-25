Концерт певицы Enina в Петербурге прервали из-за сообщения лжеминера

Концерт рэп-исполнительницы Enina в Петербурге закончился эвакуацией. Об этом сообщила певица в своем Telegram-канале. Ее выступление планировалось 24 ноября в клубе «Ласточка», но девушка провела на сцене лишь 15 минут. Затем всех зрителей и артистов попросили выйти на улицу.
— Приехало шесть пожарных машин по звонку о лжеминировании — всех резко эвакуировали. Ребята зимой стоят на улице без куртки, — пожаловалась Енина.
После того как пожарные проверили здание, концерт не продолжили. Как рассказала сама Енина, на ее концерт пришли меньше тысячи человек. Чтобы поддержать фанатов, которые стояли на улице, девушка привезла им горячий чай. Также рэперша отметила, что подобная ситуация на концерте была в Москве и зрителям также пришлось покинуть площадку из-за сообщений лжеминера.