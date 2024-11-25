Концерт певицы Enina в Петербурге прервали из-за сообщения лжеминера

После того как пожарные проверили здание, концерт не продолжили. Как рассказала сама Енина, на ее концерт пришли меньше тысячи человек. Чтобы поддержать фанатов, которые стояли на улице, девушка привезла им горячий чай. Также рэперша отметила, что подобная ситуация на концерте была в Москве и зрителям также пришлось покинуть площадку из-за сообщений лжеминера.