После возгорания в Анталье самолета, прилетевшего из Сочи, начали проверку

Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100−95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна.
«Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту возгорания на борту самолета после его посадки 24 ноября 2024 года в аэропорту Анталии с российскими гражданами. По предварительным данным никто не пострадал», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что следователи организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.