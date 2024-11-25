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Пассажиры загоревшегося в Анталье «Суперджета» слышали два удара

После первого началась течь, а после второго — пожар.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали SHOT очевидцы, первый удар пришёлся на левую сторону. Сразу после этого потекло топливо из двигателя. Через несколько секунд они услышали второй удар, после которого пошли искры и самолёт загорелся прямо на ВПП.

Предварительной версией аварии называют ошибку пилотирования. По нашим данным, диспетчеры сообщили экипажу о сложных метеоусловиях в аэропорту, после чего командир и второй пилот должны были точно рассчитать скорость захода.

По словам пассажиров, авиакомпания «Азимут» по-прежнему не вышла с ними на связь и заставляет их искать своего представителя в аэропорту Антальи.

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