Пассажиры загоревшегося в Анталье «Суперджета» слышали два удара

Как рассказали SHOT очевидцы, первый удар пришёлся на левую сторону. Сразу после этого потекло топливо из двигателя. Через несколько секунд они услышали второй удар, после которого пошли искры и самолёт загорелся прямо на ВПП.
Предварительной версией аварии называют ошибку пилотирования. По нашим данным, диспетчеры сообщили экипажу о сложных метеоусловиях в аэропорту, после чего командир и второй пилот должны были точно рассчитать скорость захода.
По словам пассажиров, авиакомпания «Азимут» по-прежнему не вышла с ними на связь и заставляет их искать своего представителя в аэропорту Антальи.