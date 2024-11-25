Авиакомпания сообщила, почему Superjet в Турции загорелся

Самолет выполнял рейс А45051 «Сочи — Анталья», указали в «Азимуте». Вскоре после посадки самолет загорелся. Пожар возник в двигателе. «Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал. Пострадавших нет», — сообщили в авиакомпании. На борту были 89 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщил Минтранс Турции.