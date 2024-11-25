Олбани
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакомпания сообщила, почему Superjet в Турции загорелся

Самолет Superjet загорелся в Турции после грубой посадки из-за сдвига ветра. Об этом говорится в сообщении авиакомпании «Азимут», поступившем в РБК.

«При посадке самолета авиакомпании Азимут в результате сдвига ветра произошла грубая посадка», — говорится в сообщении.

В этом регионе во время посадки был шторм. В шести районах в регионе объявляли «оранжевое» предупреждение об ухудшении погоды из-за сильных дождей.

Самолет выполнял рейс А45051 «Сочи — Анталья», указали в «Азимуте». Вскоре после посадки самолет загорелся. Пожар возник в двигателе. «Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал. Пострадавших нет», — сообщили в авиакомпании. На борту были 89 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщил Минтранс Турции.

пожары