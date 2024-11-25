SSJ совершил грубую посадку в Анталье из-за ветра

«Двадцать четвертого ноября 2024 года при посадке самолета авиакомпании “Азимут”, выполнявшего рейс А45051 Сочи-Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка», — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал, пострадавших нет.
Ранее авиационный портал HavaSosyalMedya сообщил о пожаре, который охватил самолет российской авиакомпании «Азимут» при посадке в аэропорту Антальи, огонь удалось потушить. В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в Анталье погибших нет, сообщила Росавиация.