SSJ совершил грубую посадку в Анталье из-за ветра

Ранее авиационный портал HavaSosyalMedya сообщил о пожаре, который охватил самолет российской авиакомпании «Азимут» при посадке в аэропорту Антальи, огонь удалось потушить. В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в Анталье погибших нет, сообщила Росавиация.