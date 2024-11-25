В Смоленской области восстановили электроснабжение для 34 тыс. человек

По словам губернатора, над ликвидацией последствий непогоды сейчас трудятся более 450 смоленских специалистов, а также работники из Московской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Ярославской, Кировской областей и Республик Удмуртия и Марий Эл. Всего на территории региона в работы по восстановлению электроснабжения вовлечен 721 человек из 179 бригад с 241 единицей техники. «Также им помогают волонтеры, сотрудники МЧС России и лесничеств», — отметил губернатор.