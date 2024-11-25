В Смоленской области восстановили электроснабжение для 34 тыс. человек

«Всего из-за стихии электричества лишилось свыше 67 тыс. человек. Благодаря работам свет получили уже более 34 тыс. жителей области, из которых 15 тыс. — только за сегодня. Но 33 тыс. смолян еще остаются без электричества», — написал он, отметив, что восстановление энергоснабжения в муниципалитетах ведется в круглосуточном режиме.
По словам губернатора, над ликвидацией последствий непогоды сейчас трудятся более 450 смоленских специалистов, а также работники из Московской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Ярославской, Кировской областей и Республик Удмуртия и Марий Эл. Всего на территории региона в работы по восстановлению электроснабжения вовлечен 721 человек из 179 бригад с 241 единицей техники. «Также им помогают волонтеры, сотрудники МЧС России и лесничеств», — отметил губернатор.
25 ноября для усиления задействованных сил на подкрепление прибудут бригады из соседних регионов. Кроме того, дополнительно прибудет 12 источников электроснабжения и 8 единиц специальной техники. «Оперативный штаб по восстановлению электроснабжения работает в круглосуточном режиме. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей региона. Держу ситуацию на личном контроле», — добавил глава региона.