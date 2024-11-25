Минздрав признан виновным в подложной попытке вывода антибиотика из Индии на рынок

Держателем регистрационного удостоверения было «Джодас Экспоим» — российское юрлицо другой индийской фармкомпании, JODAS Expoim Pvt. Ltd. «Копран Ризерч» в своем иске отмечала, что представители «Джодас» подделали их письменное согласие на использование произведенного ими действующего вещества. Оно должно было содержаться в «Биапенеме» (документ есть в распоряжении «Известий»). В июне 2024 года Арбитражный суд пришел к выводу, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. В итоге решение суда первой инстанции отменили и признали незаконным бездействие Минздрава.