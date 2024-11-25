Бык затоптал 17-летнего чемпиона по родео

Родители юноши говорит, что у них есть «много вопросов» по поводу происшествия, на которые они пока не получили ответов. «Во время первого звонка нам сказали, что бык пнул его в грудь, и его передали для осмотра бригаде скорой помощи. Через некоторое время нам снова позвонили и рассказали о срочной госпитализации», — рассказал мужчина.