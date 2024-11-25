Что известно о ЧП с самолетом в аэропорту Антальи

При посадке в аэропорту Антальи у самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся двигатель. Пассажиров доставили на аэровокзал. Пострадавших нет. Прием самолетов в аэропорту приостанавливали. Следственный комитет России начал проверку в связи с ЧП.