Что известно о ЧП с самолетом в аэропорту Антальи

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства происшествия
- Самолет с бортовым номером RA-89085 выполнял рейс A45051 из Сочи в Анталью. В турецком аэропорту после посадки у него загорелся двигатель.
- Пожарные быстро потушили возгорание.
- Пассажиров эвакуировали. Их доставили в аэровокзал.
- Жертв и пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, нет, заявили в генконсульстве РФ в Анталье.
- Минтранс Турции сообщил о приостановке приема самолетов до 03:00 25 ноября. Однако спустя некоторое время аэропорт возобновил прием самолетов на обе полосы.
Реакция в РФ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российская сторона находится в плотном контакте с турецкими властями по оказанию содействия россиянам, находившимся в самолете Superjet.
- Проверки начали Росавиация и Следственный комитет.
Возможные причины ЧП
- Источник в авиаотрасли считает, что жесткая посадка самолета Sukhoi Superjet 100 могла произойти из-за сдвига ветра. В результате самолет мог удариться о посадочную полосу, что привело к пожару.
- В авиакомпании «Азимут» подтвердили, что грубая посадка произошла в результате сдвига ветра.