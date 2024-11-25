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Что известно о ЧП с самолетом в аэропорту Антальи

При посадке в аэропорту Антальи у самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся двигатель. Пассажиров доставили на аэровокзал. Пострадавших нет. Прием самолетов в аэропорту приостанавливали. Следственный комитет России начал проверку в связи с ЧП.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства происшествия

  • Самолет с бортовым номером RA-89085 выполнял рейс A45051 из Сочи в Анталью. В турецком аэропорту после посадки у него загорелся двигатель.
  • Пожарные быстро потушили возгорание.
  • Пассажиров эвакуировали. Их доставили в аэровокзал.
  • Жертв и пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, нет, заявили в генконсульстве РФ в Анталье.
  • Минтранс Турции сообщил о приостановке приема самолетов до 03:00 25 ноября. Однако спустя некоторое время аэропорт возобновил прием самолетов на обе полосы.

Реакция в РФ

  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российская сторона находится в плотном контакте с турецкими властями по оказанию содействия россиянам, находившимся в самолете Superjet.
  • Проверки начали Росавиация и Следственный комитет.

Возможные причины ЧП

  • Источник в авиаотрасли считает, что жесткая посадка самолета Sukhoi Superjet 100 могла произойти из-за сдвига ветра. В результате самолет мог удариться о посадочную полосу, что привело к пожару.
  • В авиакомпании «Азимут» подтвердили, что грубая посадка произошла в результате сдвига ветра.

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