Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции после пожара SSJ

Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100−95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна.
Аэропорт турецкой Антальи не будет принимать рейсы до 3.00 мск после пожара на борту лайнера российской авиакомпании «Азимут», вылеты осуществляются с ВПП для военных рейсов, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Так, в аэропорт Даламана были перенаправлены рейсы из Стамбула компаний Pegasus и BBN, а рейс Turkish Airlines вернулся обратно в Стамбул. В аэропорту Измира в почти 500 километрах от Антальи приземлились рейсы лоукостера SunExpress из Бурсы, Брюсселя, Франкфурта, Берлина, Варшавы и других городов.