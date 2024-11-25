Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции после пожара SSJ

Так, в аэропорт Даламана были перенаправлены рейсы из Стамбула компаний Pegasus и BBN, а рейс Turkish Airlines вернулся обратно в Стамбул. В аэропорту Измира в почти 500 километрах от Антальи приземлились рейсы лоукостера SunExpress из Бурсы, Брюсселя, Франкфурта, Берлина, Варшавы и других городов.