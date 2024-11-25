Захарова: генконсульство РФ в Анталье находится в контакте с властями

Дипломаты находятся в «плотном контакте» с турецкими властями после возгорания самолёта Superjet 100 в аэропорту Антальи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что сотрудники посольства выехали на место ЧП.
«Российские загранучреждения в Турции и непосредственно генконсульство находятся в плотном контакте с турецкими властями по оказанию содействия российским гражданам, находившимся на борту», — цитирует слова Захаровой РИА Новости.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в ближайшее время дипломаты сообщат об обстановке в воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что прилетевший из Сочи самолёт Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье. По предварительным данным, жертв нет.
На борту находилось около 80 пассажиров. Они покинули борт с помощью надувных трапов. Росавиация проводит расследование.