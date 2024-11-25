Олбани
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: генконсульство РФ в Анталье находится в контакте с властями

Прилетевший из Сочи самолёт загорелся при посадке в Анталье.

Источник: Аргументы и факты

Дипломаты находятся в «плотном контакте» с турецкими властями после возгорания самолёта Superjet 100 в аэропорту Антальи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что сотрудники посольства выехали на место ЧП.

«Российские загранучреждения в Турции и непосредственно генконсульство находятся в плотном контакте с турецкими властями по оказанию содействия российским гражданам, находившимся на борту», — цитирует слова Захаровой РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в ближайшее время дипломаты сообщат об обстановке в воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что прилетевший из Сочи самолёт Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье. По предварительным данным, жертв нет.

На борту находилось около 80 пассажиров. Они покинули борт с помощью надувных трапов. Росавиация проводит расследование.