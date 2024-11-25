Кроме двигателя у самолёта из-за жесткой посадки повреждено левое шасси

Месяц назад у борта повредились створки шасси, когда ему пришлось вынужденно сесть во Внукове из-за отказа гидросистемы. Тогда пассажиров эвакуировали, а самолёт отстранили от полётов. При осмотре спецы обнаружили дыру в створке шасси. Никто не пострадал.