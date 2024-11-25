Кроме двигателя у самолёта из-за жесткой посадки повреждено левое шасси

Турецкие пожарные среагировали на ЧП быстро — на тушение ушло всего 30 секунд. За это время экипаж лайнера оперативно вывел пассажиров из задымлённого салона самолёта.
Месяц назад у борта повредились створки шасси, когда ему пришлось вынужденно сесть во Внукове из-за отказа гидросистемы. Тогда пассажиров эвакуировали, а самолёт отстранили от полётов. При осмотре спецы обнаружили дыру в створке шасси. Никто не пострадал.
Шасси — слабое место этой модели. В мае 2019-го при жёсткой посадке SSJ-100 в Шереметьеве стойки шасси пробили топливные баки. Тогда погиб 41 человек.