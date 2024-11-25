Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кроме двигателя у самолёта из-за жесткой посадки повреждено левое шасси

К качеству последних у суперджетов давно есть вопросы.

Источник: Reuters

Турецкие пожарные среагировали на ЧП быстро — на тушение ушло всего 30 секунд. За это время экипаж лайнера оперативно вывел пассажиров из задымлённого салона самолёта.

Месяц назад у борта повредились створки шасси, когда ему пришлось вынужденно сесть во Внукове из-за отказа гидросистемы. Тогда пассажиров эвакуировали, а самолёт отстранили от полётов. При осмотре спецы обнаружили дыру в створке шасси. Никто не пострадал.

Шасси — слабое место этой модели. В мае 2019-го при жёсткой посадке SSJ-100 в Шереметьеве стойки шасси пробили топливные баки. Тогда погиб 41 человек.