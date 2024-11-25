Стали известны имена членов экипажа загоревшегося в Анталье самолета

В экипаж судна входили: командир воздушного судна — Чернов В. Н., командир-стажер — Прядкин А. С., второй пилот — Подрубилин Д. А.
О пожаре самолета авиакомпании «Азимут» при посадке в Анталье стало известно ранее в этот день. Портал AirportHaber уточнял, что из-за происшествия взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет, причина возгорания выясняется.
Позже заместитель управляющего аэропортом Суат Сейитоглу уточнил, что пожар в загоревшемся при посадке в аэропорту Антальи самолете российской авиакомпании «Азимут» потушен.
Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Известиям» о том, что российские дипломаты срочно выехали к месту происшествия с российским самолетом в Анталье.
Пассажирка загоревшегося самолета Наталья рассказала о том, что при приземлении после резкого удара стало вытекать топливо, а после произошло возгорание двигателя. По ее словам, экипаж самолета старался успокоить пассажиров, которые помогали друг друга и выходили из загоревшегося воздушного судна, спускаясь по надувному трапу.
После этого, авиакомпания «Азимут» сообщила «Известиям» о том, что резервный борт для отправки обратного рейса вместо пострадавшего в пожаре самолета Superjet 100 находится в процессе подготовки.