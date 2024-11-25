Стали известны имена членов экипажа загоревшегося в Анталье самолета

Пассажирка загоревшегося самолета Наталья рассказала о том, что при приземлении после резкого удара стало вытекать топливо, а после произошло возгорание двигателя. По ее словам, экипаж самолета старался успокоить пассажиров, которые помогали друг друга и выходили из загоревшегося воздушного судна, спускаясь по надувному трапу.