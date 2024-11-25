Сгоревший лайнер совершил посадку в Анталье из-за ветра

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи в Анталью, столкнулся с трудностями при посадке из-за сдвига ветра и совершил грубую посадку. Об этом сообщил представитель авиакомпании РИА Новости.
Инцидент произошел 24 ноября 2024 года, когда командир воздушного судна принял решение об эвакуации пассажиров через надувные трапы. На борту находилось около 80 пассажиров, которые сообщили, что при посадке почувствовали жесткий удар.
Все пассажиры были благополучно доставлены в аэровокзал, и, согласно данным представителя авиакомпании, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, направлявшийся из Москвы в турецкую Анталью, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.