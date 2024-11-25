В Сальвадоре перехватили лодку с кокаином на $50 млн

На этой неделе в Нидерландах полиция изъяла садового гнома, полностью сделанного из экстази. Необычную «закладку» обнаружили во время операции по поиску наркотиков в округе Донгемон. Во время обыска правоохранители обратили внимание на то, что фигурка, предназначенная для украшения сада, хранится в «странном месте». В итоге гнома, прикрывавшего рот обеими руками, изъяли и отдали на экспертизу, которая показала, что вся скульптура целиком сделана из запрещенного в стране вещества — MDMA, также известного как экстази. Полицейские пошутили, что решили проверить гнома на наличие наркотиков, потому что он сам был заметно напуган.