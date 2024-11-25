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Появились кадры из аэропорта в Анталье, где загорелся Superjet 100

В настоящее время пассажиры находятся на территории воздушной гавани.

Источник: Аргументы и факты

Опубликованы кадры из аэропорта Антальи, где загорелся самолёт Superjet 100 с россиянами на борту, снимки обнародовала газета «Известия» в Telegram.

В настоящее время пассажиры находятся на территории воздушной гавани. Возгорание ликвидировано.

«Все сидим в аэропорту, ждём свои вещи. Ни воды, ни еды, ни информации», — рассказала изданию одна из пассажирок.

Она также утверждает, что у пассажиров нет связи с компанией «Азимут».

Помимо этого, пассажиры рассказали о происходящем на борту при приземлении. По словам блогера Евгении Лавриенко, воздушное судно «слишком резко приземлилось».

«Тишина, не включился свет. Закричали дети. Все ударились: кто головой, кто чем», — сказала она.

Россиянка отметила, что слышала резкий стук после посадки.

Пассажиры поделились, что видели в иллюминаторах вспышку, а в салон «начал валить дым». По их словам, это стало причиной паники на борту.

Ранее сообщалось, что прилетевший из Сочи самолёт Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье. По предварительным данным, жертв нет.

Росавиация проводит расследование. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства выехали на место ЧП.