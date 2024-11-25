Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбаки пропали на Шардаринском водохранилище

Их, после пятичасового дрейфа, нашли сотрудники МЧС.

Источник: МЧС РК

В Шардаринском водохранилище Туркестанской области пропали рыбаки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Двое мужчин 1944 и 1953 годов рождения во время ночной рыбной ловли на надувной лодке потеряли ориентир на воде и заблудились.

«Благодаря оперативным действиям спасателей, рыбаки были доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждаются», — говорится в сообщении МЧС.

Рыбаки поблагодарили сотрудников МЧС.

«Нас накрыл такой сильный туман, что мы ничего не видели. Мы поплыли на лодке, как будто к берегу, а получилось совсем по-другому. В течение пяти часов, наверное, мы дрейфовали. Как они нас нашли в таком открытом море — это вообще чудо», — сказал один из них.

МЧС призывает всех граждан соблюдать и не пренебрегать правилами безопасности.