Рыбаки пропали на Шардаринском водохранилище

«Нас накрыл такой сильный туман, что мы ничего не видели. Мы поплыли на лодке, как будто к берегу, а получилось совсем по-другому. В течение пяти часов, наверное, мы дрейфовали. Как они нас нашли в таком открытом море — это вообще чудо», — сказал один из них.