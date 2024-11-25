При стрельбе в баре на юго-востоке Мексики погибли шесть человек

Отмечается, что вооруженные люди зашли в бар Dbar около 04:00 в поисках одного из находившихся там посетителей, после чего открыли огонь. В результате 5 человек погибли на месте происшествия, еще 1 позже умер в больнице. Ранения получили 10 человек.