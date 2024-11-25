Стали известны имена членов экипажа сгоревшего в Анталье самолета

Стали известны имена членов экипажа рейса авиакомпании «Азимут», самолет которого загорелся в Анталье. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Согласно известной информации, в состав экипажа входили капитан В. Н. Чернов, командир-стажер А. С. Прядкин, второй пилот — Д. А. Подрубилин.
Чернов и Подрубилин проходили квалификационное тестирование вместе в 2012 году.
Ранее сообщалось, что прилетевший из Сочи самолёт Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье. По предварительным данным, жертв нет. Росавиация проводит расследование.