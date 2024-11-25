У парламента Грузии продолжается ночная акция протеста оппозиции

Акция протеста против результатов парламентских выборов началась поздно вечером 24 ноября у здания законодательного органа. На проспекте Руставели стоят палатки, где митингующим раздают чай, кофе и еду. Также участники акции установили походные палатки, в которых можно спать. Ситуация спокойная. Вблизи парламента мобилизована полиция, но не многочисленная, так как участников протеста всего несколько сотен.