У парламента Грузии продолжается ночная акция протеста оппозиции

Акция протеста против результатов парламентских выборов началась поздно вечером 24 ноября у здания законодательного органа. На проспекте Руставели стоят палатки, где митингующим раздают чай, кофе и еду. Также участники акции установили походные палатки, в которых можно спать. Ситуация спокойная. Вблизи парламента мобилизована полиция, но не многочисленная, так как участников протеста всего несколько сотен.
Как ранее заявляли лидеры оппозиции, акция будет длиться всю ночь. Она перерастет в утреннюю акцию, цель которой создать дискомфорт депутатам правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которые соберутся на первое заседание парламента нового созыва. Заседание начнется в 12:00 (11:00 мск). 25 ноября планируется утвердить спикера и вице-спикеров парламента, а также глав комитетов.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150. Барьер 5% преодолели оппозиционные партии «Коалиция за перемены» (11,03% голосов, 19 мандатов), «Единство — Национальное движение» (10,17% голосов, 16 мандатов), «Сильная Грузия» (8,81% голосов, 14 мандатов), «Гахария за Грузию» (7,78% голосов, 12 мандатов). Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводят акции протеста.