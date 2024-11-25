Пассажирка загоревшегося SSJ рассказала о «необычном шуме» во время полёта

Пассажирка самолёта Sukhoi Superjet 100, который загорелся в турецком аэропорту, рассказала, что слышала «необычный шум» с середины полёта.
Кроме того, в беседе с видеоагентством Ruptly Наталья Шпет поделилась, что при приземлении произошёл «резкий удар».
«Когда приземлялись, очень долго кружили. Но это мне, может, так показалось… Резкий удар, после чего я обратила внимание, что топливо разливается», — сказала россиянка.
Она также отметила, что пожарные приехали очень быстро. В это время бортпроводники успокаивали и поддерживали пассажиров.
«Все собирались у входа, быстро выпустили трап, начали спускаться… Дети, конечно, очень сильно напугались», — рассказала пассажирка.
Ранее сообщалось, что прилетевший из Сочи самолёт Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье. По предварительным данным, жертв нет. Проводится расследование. На место ЧП выехали российские дипломаты.
В авиакомпании «Азимут» заявили, что самолёт совершил посадку в Анталье из-за ветра.