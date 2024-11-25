Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирка загоревшегося SSJ рассказала о «необычном шуме» во время полёта

Россиянка отметила, что при приземлении произошёл «резкий удар».

Пассажирка самолёта Sukhoi Superjet 100, который загорелся в турецком аэропорту, рассказала, что слышала «необычный шум» с середины полёта.

Кроме того, в беседе с видеоагентством Ruptly Наталья Шпет поделилась, что при приземлении произошёл «резкий удар».

«Когда приземлялись, очень долго кружили. Но это мне, может, так показалось… Резкий удар, после чего я обратила внимание, что топливо разливается», — сказала россиянка.

Она также отметила, что пожарные приехали очень быстро. В это время бортпроводники успокаивали и поддерживали пассажиров.

«Все собирались у входа, быстро выпустили трап, начали спускаться… Дети, конечно, очень сильно напугались», — рассказала пассажирка.

Ранее сообщалось, что прилетевший из Сочи самолёт Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье. По предварительным данным, жертв нет. Проводится расследование. На место ЧП выехали российские дипломаты.

В авиакомпании «Азимут» заявили, что самолёт совершил посадку в Анталье из-за ветра.