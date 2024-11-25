При посадке самолета в Анталье были повреждены мотор и шасси

После жесткой посадки самолета авиакомпании «Азимут» в Анталье были повреждены не только мотор, но и левое шасси. Об этом сообщает Telegram-канал MASH.
На место инцидента быстро прибыли турецкие пожарные, и тушение пожара заняло всего 30 секунд. В этот же период экипаж лайнера оперативно эвакуировал пассажиров из задымленного салона самолета.
Шасси остается слабым местом данной модели. В мае 2019 года при жесткой посадке SSJ-100 в Шереметьеве стойки шасси пробили топливные баки, что привело к трагедии — погибли 41 человек. Данный инцидент поднимает дополнительные вопросы о надежности и безопасности эксплуатации самолетов данного типа.