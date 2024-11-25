Шапша: на окраине Калуги уничтожили три беспилотника ВСУ

Российские военные ликвидировали три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в Калужской области, проинформировал глава региона Владислав Шапша.
Он уточнил, что дроны были сбиты на окраине Калуги. Обломки упали на территории предприятия, возник пожар.
"Сегодня ночью на окраине Калуги силами ПВО были уничтожены три БПЛА. На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание, — написал Шапша в Telegram.
Губернатор отметил, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над Курской, Липецкой, Белгородской и Орловской областями.