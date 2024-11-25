СМИ: в Боливии обнаружили более тонны пропитанного кокаином миндаля

По данным газеты, служба борьбы с наркотрафиком страны обнаружила 700 ящиков с миндалем, предназначенным для экспорта из Боливии. Миндаль в 53 ящиках был начинен или пропитан кокаином. Наркотик в орехах помогли обнаружить служебные собаки.
«После того как часть орехов, содержавших наркотик, отделили (от общей массы — ред.) и взвесили, сотрудники службы посчитали общий вес в одну тонну и 60 граммов», — отмечает El Deber.
По данным издания, задержаны граждане Боливии и Колумбии. В данный момент служба борьбы с наркотрафиком не обладает данными о том, в какую страну должны были отправить ящики с миндалем.