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СМИ: в Боливии обнаружили более тонны пропитанного кокаином миндаля

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Полиция Боливии обнаружила более одной тонны миндаля, пропитанного кокаином, сообщает местное издание El Deber.

Источник: Nacho Fernández/CC0

По данным газеты, служба борьбы с наркотрафиком страны обнаружила 700 ящиков с миндалем, предназначенным для экспорта из Боливии. Миндаль в 53 ящиках был начинен или пропитан кокаином. Наркотик в орехах помогли обнаружить служебные собаки.

«После того как часть орехов, содержавших наркотик, отделили (от общей массы — ред.) и взвесили, сотрудники службы посчитали общий вес в одну тонну и 60 граммов», — отмечает El Deber.

По данным издания, задержаны граждане Боливии и Колумбии. В данный момент служба борьбы с наркотрафиком не обладает данными о том, в какую страну должны были отправить ящики с миндалем.