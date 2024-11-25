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Mash: пилот загоревшегося Superjet 100 рассказал о состоянии пассажиров

Все люди, которые находились в самолете, живы и здоровы.

Источник: Аргументы и факты

Пассажиры, которые находились на борту загоревшегося в Турции самолета Superjet 100, находятся в удовлетворительном состоянии. Такое заявление в беседе с авторами Telegram-канала Mash сделал пилот воздушного судна Андрей Прядкин.

Он прокомментировал случившееся на неофициальном уровне. Подробный комментарий позже дадут представители авиакомпании «Азимут».

«Все хорошо, все живы и здоровы», — отметил Прядкин.

Напомним, что информация о пожаре появилась вечером 24 ноября. Тогда сообщалось, что лайнер приземлился в аэропорту Антальи, однако посадка была грубой из-за сдвига ветра. В результате возник пожар в одном из двигателей. Пассажиров и экипаж самолета оперативно эвакуировали.

Ранее пассажиры поделились, что видели в иллюминаторах во время посадки. По их словам, появилась резкая вспышка, что и стало причиной паники на борту. Также в салон «начал валить дым».