Mash: пилот загоревшегося Superjet 100 рассказал о состоянии пассажиров

Напомним, что информация о пожаре появилась вечером 24 ноября. Тогда сообщалось, что лайнер приземлился в аэропорту Антальи, однако посадка была грубой из-за сдвига ветра. В результате возник пожар в одном из двигателей. Пассажиров и экипаж самолета оперативно эвакуировали.