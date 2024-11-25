Пассажиры загоревшегося в Анталье самолёта около 4 часов сидят в аэропорту

По словам Лавриненко, уже почти 4 часа они с дочкой сидят в терминале аэропорта Антальи в ожидании какой-либо информации о багаже. Возможно, он сгорел в самолёте. Представитель «Азимута» на все вопросы пассажиров отвечает «а что я могу сделать?». За время ожидания он приносил воду, кофе и еду из кафе «Бургер Кинг». Сейчас Лавриненко с дочкой ожидают чемоданы прямо у багажной ленты терминала.