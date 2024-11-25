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Пассажиры загоревшегося в Анталье самолёта около 4 часов сидят в аэропорту

Пассажиры загоревшегося в Анталье самолёта около 4 часов сидят в аэропорту и ждут багаж. За это время их накормили едой из «Бургер Кинга», а представитель компании на всё вопросы отвечает, что ничего не может поделать.

Источник: AP 2024

Как рассказала SHOT пассажирка рейса, блогер Евгения Лавриненко, посадка суперджета была очень жёсткой. Многие пассажиры буквально тут же ударились о соседние кресла. Сразу после этого все вскочили со своих мест и начали доставать чемоданы, а из окон стал виден огонь и повалил дым. В салоне началась давка. Евгения с дочкой выходили из самолёта одними из последних.

По словам Лавриненко, уже почти 4 часа они с дочкой сидят в терминале аэропорта Антальи в ожидании какой-либо информации о багаже. Возможно, он сгорел в самолёте. Представитель «Азимута» на все вопросы пассажиров отвечает «а что я могу сделать?». За время ожидания он приносил воду, кофе и еду из кафе «Бургер Кинг». Сейчас Лавриненко с дочкой ожидают чемоданы прямо у багажной ленты терминала.