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На Камчатке локализовали пожар на полигоне ТБО

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Возгорание на полигоне ТБО на площади порядке 500 кв. метров в Елизовском районе Камчатки локализовано. Для оказания методической и практической помощи в ликвидации возгорания были дополнительно привлечены силы пожарно-спасательной части МЧС России и одной из воинских частей, базирующихся недалеко от полигона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Пожар локализован, происходит тление в центре самого тела полигона. Огню было подвержено порядка 500 квадратных метров. Нужно будет проливать всю территорию, потому что внутри есть скопление газа и пожар может быть возобновлен. В настоящее время несколько единиц техники находится на полигоне и будет там находиться до полного тушения пожара», — приводятся в сообщении слова зампреда краевого правительства Романа Василевского.

Возгорание на полигоне ТБО в Елизовском районе Камчатки произошло 22 ноября. Изначально потушить мусор собственник пытался своими силами, однако из-за сильного задымления и изменившегося направления ветра 23 ноября он обратился в ГУ МЧС России по региону.

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