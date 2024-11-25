На Камчатке локализовали пожар на полигоне ТБО

«Пожар локализован, происходит тление в центре самого тела полигона. Огню было подвержено порядка 500 квадратных метров. Нужно будет проливать всю территорию, потому что внутри есть скопление газа и пожар может быть возобновлен. В настоящее время несколько единиц техники находится на полигоне и будет там находиться до полного тушения пожара», — приводятся в сообщении слова зампреда краевого правительства Романа Василевского.