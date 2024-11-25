Олбани
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 20 самолетов приземлились в других аэропортах Турции после пожара SSJ

Воздушные судна вынуждено сели в аэропортах Измира, Даламана и других городов страны.

Источник: Аргументы и факты

Самолеты, которые должны были приземлиться в аэропорту Антальи, вынужденно сели на территории воздушных гаваней других турецких городов. Это следует из онлайн-табло.

Вынужденную посадку в других аэропортах совершили более 20 самолетов. Решение было принято после пожара на борту лайнера Sukhoi Superjet 100−95LR в Анталье.

Самолеты приземлились в Измире, Даламане, Стамбуле и других городах. Аэропорт турецкой Антальи не будет принимать рейсы до 3:00 по московскому времени.

«Вылеты осуществляются с ВПП для военных рейсов», — уточняется в сообщении министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

Свои рейсы изменили компании Pegasus, BBN, Turkish Airlines, SunExpress. Самолеты летели в Анталью из Стамбула, Бурсы, Брюсселя, Франкфурта, Берлина, Варшавы и других городов.

Напомним, что пожар вспыхнул после посадки самолета, выполнявшего рейс Сочи — Анталья. Никто в результате инцидента не пострадал, люди были эвакуированы с помощью аварийно-спасательной команды.