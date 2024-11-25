Более 20 самолетов приземлились в других аэропортах Турции после пожара SSJ

Самолеты, которые должны были приземлиться в аэропорту Антальи, вынужденно сели на территории воздушных гаваней других турецких городов. Это следует из онлайн-табло.
Вынужденную посадку в других аэропортах совершили более 20 самолетов. Решение было принято после пожара на борту лайнера Sukhoi Superjet 100−95LR в Анталье.
Самолеты приземлились в Измире, Даламане, Стамбуле и других городах. Аэропорт турецкой Антальи не будет принимать рейсы до 3:00 по московскому времени.
«Вылеты осуществляются с ВПП для военных рейсов», — уточняется в сообщении министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
Свои рейсы изменили компании Pegasus, BBN, Turkish Airlines, SunExpress. Самолеты летели в Анталью из Стамбула, Бурсы, Брюсселя, Франкфурта, Берлина, Варшавы и других городов.
Напомним, что пожар вспыхнул после посадки самолета, выполнявшего рейс Сочи — Анталья. Никто в результате инцидента не пострадал, люди были эвакуированы с помощью аварийно-спасательной команды.