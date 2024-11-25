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В Приморье в партии мороженого карася нашли токсичный элемент

Эксперты ФГБУ «НЦБРП» проверили свыше миллиона тонн продуктов на наличие ртути.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» с начала года и по 21 ноября провело 7 369 исследований продуктов отечественного и импортного производства на наличие ртути. Проверка показала три положительных результата, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Специалисты исследовали образцы от крыльев ската, щуки, скумбрии, нерки, минтая, краба, моллюсков, семечек и других продуктов. В общей сложности они проверили 1,1 миллиона тонн товаров.

Ртуть обнаружили в трех партиях: мороженом карасе, приголовках и хвостах клыкача. Их общий вес составил 37,8 тонны.

«Больше всего токсичных элементов накапливается в крупных хищных видах рыбы. Ее наличие и концентрация зависит от загрязненности воды в месте вылова. Ртуть попадает в рыбу из морской воды, главным источником загрязнения которой являются промышленные предприятия. Удалить ртуть из рыбы с помощью кулинарной обработки невозможно», — прокомментировали эксперты.

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