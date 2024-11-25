В Приморье в партии мороженого карася нашли токсичный элемент

«Больше всего токсичных элементов накапливается в крупных хищных видах рыбы. Ее наличие и концентрация зависит от загрязненности воды в месте вылова. Ртуть попадает в рыбу из морской воды, главным источником загрязнения которой являются промышленные предприятия. Удалить ртуть из рыбы с помощью кулинарной обработки невозможно», — прокомментировали эксперты.