Мужчина избил ногами собственную мать, это привело к её гибели

20 ноября в этом году мужчина избил собственную мать в Шкотовском муниципальном округе. Всё произошло в поселке городского типа Смоляниново. Мужчина в возрасте 39 лет участвовал в ссоре с матерью, в результате конфликта нанес ей удар ногой в живот и грудь. Потерпевшая погибла от полученных телесных повреждений.