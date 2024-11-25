Мужчина избил ногами собственную мать, это привело к её гибели

20 ноября в этом году мужчина избил собственную мать в Шкотовском муниципальном округе. Всё произошло в поселке городского типа Смоляниново. Мужчина в возрасте 39 лет участвовал в ссоре с матерью, в результате конфликта нанес ей удар ногой в живот и грудь. Потерпевшая погибла от полученных телесных повреждений.
Обвиняемого заключили под стражу на срок 2 месяца, заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас это дело на контроле в межрайонной прокуратуре.