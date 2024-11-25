Новосибирец отсудил деньги после того, как экскаватор сбил его сына. Ребенок шел по пешеходному переходу на зеленый свет. А водитель экскаватора ехал на красный. В результате наезда ребенок получил травму. На место вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего разрыв связок на правой стопе.
Мальчику наложили гипсовую повязку. Дали рекомендации: массаж, ЛФК, физиотерапия, ограничение физических нагрузок 3 недели. В результате полученных травм ребёнок месяц был вынужден передвигаться на костылях, не посещать школу, написано на сайте Октябрьского районного суда. Девятилетний мальчик, помимо сильной боли в ноге, испытал сильный страх.
С водителя экскаватора взыскали 170 тысяч рублей за причиненный моральный вред.