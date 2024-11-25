Страшное ДТП в Новосибирске унесло жизнь молодого пассажира иномарки

Рано утром в воскресенье, 24 ноября 2024 года, в Новосибирске произошло смертельное ДТП — погиб молодой пассажир иномарки. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
В 05:25 на улице Кирова, 304, автомобиль Nissan March столкнулся с Mercedes, который остановился на «красный» сигнал светофора.
Пассажир Nissan 2001 года рождения скончался на месте. Другую пассажирку (2006 г. р.) иномарки и её водителя (2001 г. р.) госпитализировали. За рулём второй машины находился мужчина 1988 г. р.
Сотрудники ГАИ и полиции устанавливают обстоятельства трагедии.