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Страшное ДТП в Новосибирске унесло жизнь молодого пассажира иномарки

Он ехал в Nissan March — автомобиль столкнулся с Mercedes.

Источник: ГУ МВД

Рано утром в воскресенье, 24 ноября 2024 года, в Новосибирске произошло смертельное ДТП — погиб молодой пассажир иномарки. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

В 05:25 на улице Кирова, 304, автомобиль Nissan March столкнулся с Mercedes, который остановился на «красный» сигнал светофора.

Пассажир Nissan 2001 года рождения скончался на месте. Другую пассажирку (2006 г. р.) иномарки и её водителя (2001 г. р.) госпитализировали. За рулём второй машины находился мужчина 1988 г. р.

Сотрудники ГАИ и полиции устанавливают обстоятельства трагедии.