С плоскогубцами в примерочной: полицейские раскрыли кражу в спортивном магазине Хабаровска

В Хабаровске полицейские задержали мужчину, который похитил одежду из магазина на сумму больше 100 тысяч рублей. Все вещи будут возвращены владельцу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
36-летний житель Комсомольска приехал в Хабаровск с семьей. В одном из спортивных магазинов он с помощью плоскогубцев снял антикражные датчики с одежды, спрятал вещи под верхнюю одежду и ушел.
«Среди украденного — куртки, детский комбинезон и футболка. Все похищенные товары изъяты и будут возвращены магазину», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Против мужчины заведено уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде.