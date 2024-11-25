Пассажиры загоревшегося в Турции SSJ написали коллективный иск на «Азимут»

Пассажиры, которые находились на борту загоревшегося в Анталье самолета, написали коллективный иск. Он направлен против авиакомпании «Азимут», сообщила в беседе с газетой «Известия» одна из женщин.
По словам пассажирки рейса Сочи — Анталья, причиной возгорания стала резкая посадка. В результате произошел удар, который привел к пожару. Происходящее заняло около одной минуты.
«На данный момент мы пишем иск на компанию “Азимут” за то происходящее, что с нами случилось», — указала женщина.
Люди отметили, что за время эвакуации успели «надышаться угарным газом». Теперь компания должна оказать им «должную поддержку».
Представители авиакомпании отмечали, что все пассажиры могут связаться с сотрудниками «Азимута». Это можно сделать по телефону или в зоне прилета пассажирского терминала.
Напомним, что в результате инцидента никто не пострадал. Пожар был оперативно потушен, а людей эвакуировала спасательная бригада с помощью надувных трапов.