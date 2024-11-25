Прокуратура возбудила уголовное дело о хищении средств нацпроекта «Демография»

Ранее, 16 ноября, следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан сообщило о том, что бывшие сотрудники Россельхознадзора и местный житель подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно данным следствия, фигуранты в 2020 году фиктивно трудоустроили местного жителя на госдолжность для последующего незаконного получения им заработной платы и трудового стажа.