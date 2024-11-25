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Прокуратура возбудила уголовное дело о хищении средств нацпроекта «Демография»

По факту хищения средств национального проекта «Демография» в Хабаровске на сумму почти одного миллиона рублей возбуждено уголовное дело. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Источник: РИА "Новости"

«В Хабаровске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств почти на 1 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Обвиняемая девушка в сентябре 2021 года предоставила в государственное учреждение документы, с заведомо ложной информацией о том, что у нее родилось двое детей. Девушка получала выплаты на протяжении трех лет, их сумма составила 930 тыс. рублей.

По результатам проверок было выявлено, что нарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

Ранее, 16 ноября, следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан сообщило о том, что бывшие сотрудники Россельхознадзора и местный житель подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно данным следствия, фигуранты в 2020 году фиктивно трудоустроили местного жителя на госдолжность для последующего незаконного получения им заработной платы и трудового стажа.

Прокуратура